Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının emtia piyasalarında oynaklığa neden olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

7 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları son günlerinde zirvesinde. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Haziran altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık