Zirve Kumpası Davası'nda flaş gelişme!

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya’da 18 Nisan 2007’de Zirve Yayınevi'nde 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada Fetullahçı Terör Örgütü adına jandarma personeline kumpas kurarak davaya dahil edilmelerine ve yaklaşık 4 yıl tutuklu kalmalarına neden olan 10 sanığın yargılandığı davada tutuklu bulunan FETÖ’nün o dönemki gizli tanığı olan sanık İlker Çınar’a ‘iftira’, ‘hürriyeti yoksun kılma’ ve ‘örgüt adına suç işleme’ suçlarından 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.
VERİLEN CEZA ONANDI
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklu sanık İlker Çınar’a ‘iftira’, ‘hürriyeti yoksun kılma’ ve ‘örgüt adına suç işleme’ suçlarından 18 yıl 4 ay verdiği hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.
3 SANIK İÇİN VERİLEN KARAR BOZULDU
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklar Adnan Dinçer, Mehmet Ali Badak ve Özgür Birdal’a ‘iftira’ suçundan verilen 2 yıl 9 ay 10’ar gün, ‘hürriyeti yoksun bırakma’ suçundan verilen ise 6 yıl 8’er ay hapis cezalarını ise sanıkların başka davalarda aynı suçtan yargılanıyor ya da ceza almış olmaları nedeniyle bozdu.
ÖRGÜTÜN SÖZDE JANDARMA SORUMLULARI FİRARDA
Zirve Yayınevi Cinayetleri kumpas davasında haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ’nün sözde TSK imamı ve örgütün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hamdullah Bayram Öztürk, sözde teknik işlerden sorumlu yardımcısı “Metin” kod isimli Rıdvan Akovalı, sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu “Atilla” kod adlı Suat Yiğit, örgütün Jandarma sorumluları Deniz Civelek ve Nihat Özçelik yurtdışında firarda bulunuyor.
5 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılamada ise 28 Eylül 2016'da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.
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