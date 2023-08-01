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Polis memuru Ramazan Kütük yönetimindeki zırhlı araç, Karşıyaka Mahallesindeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehit olan polis memuruna Allahtan rahmet diledi.