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Zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı 9 polisi zehirledi

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüsten çıkan gaz 9 polisi zehirledi. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Giriş: 09.01.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
Zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı 9 polisi zehirledi
DHA

Tunceli'de zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının, kliması çalışan öndeki zırhlı otobüse dolması sonucu 9 polis zehirlendi.

Kent merkezinin girişte görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi. Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu. Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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