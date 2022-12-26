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Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

Giriş: 26.12.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi, 6 asker yaralandı - Son dakika haberi
Zırhlı araç devrilince 6 asker yaralandı
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DHA

Diyarbakır - Silvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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