Zirai dondan etkilenen üreticilere destek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

