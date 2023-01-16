Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları 17 Ocak Salı, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Galatasaray, 17 Ocak Salı günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise çarşamba günü Ankaragücü'nün konuğu olacak. Turun son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak.

Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada son 16 turu maç takvimi şu şekilde:

17 Ocak Salı

14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor

17.30 Antalyaspor - Kayserispor

20.30 Alanyaspor - Galatasaray

18 Ocak Çarşamba

14.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir

17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor

19 Ocak Perşembe

17.30 Gaziantep FK - Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor