Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan 19 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 2. Tur'da yarın 4 karşılaşma oynanacak.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kastamonuspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0 (5-4 pen.)

Adıyaman FK: 1 - Bartınspor: 0

Pazarspor: 1 - Mazıdağı Fosfat: 0

Kırşehir FK: 2 - Kilis Belediyespor: 1

Niğde Anadolu FK: 2 - Yomra Spor: 1

Ankara Demirspor: 0 - Karaman FK: 2

Serik Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor:0

1922 Konyaspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

Etimesgut Belediyespor: 3 - Yalovaspor: 1

Kuşadasıspor: 0 - Bulvarspor: 1

Uşak Spor: 2 - Malatya Arguvan Spor: 1

Afyonspor: 2 - Eynesil Belediyespor: 4

Ergene Velimeşe: 0 - Elazığ Karakoçan FK: 1

Sarıyer: 3 - Büyükçekmece Tepecik: 0

Çatalcaspor: 2 - Sapanca Gençlikspor: 3

Nazilli Belediyespor: 2 - Şile Yıldızspor: 1

Kırklarelispor: 5 - Siirt İl Özel İdaresi: 0

Şanlıurfaspor: 4 - Karşıyaka: 2

Bursaspor: 0 - Boyabat 1868: 1