Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27, 28 ve 29 Eylül'de oynanacak müsabakaların programı şöyle:
27 Eylül Salı:
13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe)
14.30 Ankaraspor-Kepez Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)
14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)
15.00 Somaspor-Efeler 09 (Soma Atatürk)
15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Derince Belediyesi Doğal Çim Sahası)
17.30 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk)
28 Eylül Çarşamba:
13.00 GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor (Kastamonu Gazi)
14.00 Adıyaman FK-Bartınspor (Adıyaman Atatürk)
14.00 Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor (Pazar İlçe)
14.30 Niğde Anadolu FK-Yomraspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
14.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Serik İsmail Ogan)
14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor (Kırşehir Ahi)
14.30 Ankara Demirspor-Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nazilli İlçe)
15.00 Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Çatalca İzzettin)
15.00 Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Özer Türk)
15.00 Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Uşakspor-Malatya Arguvanspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Zafer)
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare (Kırklareli Atatürk)
17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka (Şanlıurfa 11 Nisan)
20.00 Bursaspor-Boyabat 1868 (M. Fehmi Gerçeker)
29 Eylül Perşembe:
14.00 Diyarbekirspor-Kars 36 (Diyarbakır)
15.00 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Derince Belediyesi Doğan Çim Sahası)
17.00 Menemen FK-Bigaspor (Menemen İlçe)
20.00 Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)
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