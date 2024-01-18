Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 5. tur maçları ile başladı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan 5. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. 5. tur eşleşmelerinde galip takım bir üst tura çıkarken, mağlup olan takım statüye göre eleniyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 5. tur müsabakaları 16-17-18 Ocak tarihleri arasında oynanacak. 5. tur eşleşmelerinin galibi Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turundan devam edecek. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu mu?" İşte detaylar...
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ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
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Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
Fatih Karagümrük
Bandırmaspor
Hatayspor
Ankaragücü
Beşiktaş
Antalyaspor
Başakşehir
Gaziantep FK
- 5
Samsunspor
24 Erzincanspor
Fenerbahçe
- 6
Gençlerbirliği
Trabzonspor
Konyaspor
Sivaspor
Galatasaray
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