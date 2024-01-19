Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 5. tur müsabakaları 16-17-18 Ocak tarihleri arasında oynanacak. 5. tur eşleşmelerinin galibi Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turundan devam edecek. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu mu?" İşte detaylar...