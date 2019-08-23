23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu karşılaşmalarının programı belirlendi. İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak.
Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
14.00 Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor
15.30 1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor
15.30 Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor
16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor
16.00 İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor
16.30 Maltepespor - Hendekspor
16.30 1877 Alemdağ Spor - Modafen
16.30 Belediye Derince Spor - Edirnespor
16.30 Somaspor - Akşehir Spor
29 AĞUSTOS PERŞEMBE
13.30 Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor
15.30 Kars 36 Spor - Hoçvanspor
15.30 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor
15.30 Görelespor - Merzifonspor
15.30 Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor
15.30 Kilis Belediyespor - Dersimspor
15.30 Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor
16.00 Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor
16.00 Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor
16.30 Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor
16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor
16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor
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