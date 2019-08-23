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Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu programı belirlendi

23.08.2019 - 17:56 | Güncelleme: Futbol
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu karşılaşmalarının programı belirlendi. İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak.


Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:


28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA


14.00 Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor


15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor


15.30 1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor


15.30 Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor


16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor


16.00 İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor


16.30 Maltepespor - Hendekspor


16.30 1877 Alemdağ Spor - Modafen


16.30 Belediye Derince Spor - Edirnespor


16.30 Somaspor - Akşehir Spor


29 AĞUSTOS PERŞEMBE


13.30 Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor


15.30 Kars 36 Spor - Hoçvanspor


15.30 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor


15.30 Görelespor - Merzifonspor


15.30 Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor


15.30 Kilis Belediyespor - Dersimspor


15.30 Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor


16.00 Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor


16.00 Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor


16.30 Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor


16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor


16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor

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