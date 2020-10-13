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Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası nereden, nasıl izlenecek?

Ziraat Türkiye Kupası maçları için geri sayım başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği, alt liglerden de birçok takımın mücadelesine tanıklık ettiğimiz Ziraat Türkiye Kupası maçları başlıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası nereden, nasıl izlenecek?

13.10.2020 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası nereden, nasıl izlenecek?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları başlıyor. TFF resmi internet sitesinde ZTK maçları tarihleri ve saatleri ile birlikte fikstür de yer alıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası nereden, nasıl izlenecek?

ZİRAAT TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ziraat Kupası maçlarının 1. turu 1 Ekim'de başladı. İlk günde karşılaşacak takımlar şöyle:

13 Ekim 2020 13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK

13 Ekim 2020 14:30 ALTINDAĞ SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ

13 Ekim 2020 15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR

ZİRAAT KUPASI MAÇLARI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Çarşambaspor - Yozgatspor karşılaşmasıyla 13 Ekim günü saat 13.00'de başlayan Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

14 Ekim 2020 13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR

14 Ekim 2020 13:30 ŞİLE YILDIZSPOR - MODAFEN

14 Ekim 2020 13:30 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.

14 Ekim 2020 13:30 YALOVASPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR

14 Ekim 2020 13:30 1877 ALEMDAĞ SPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR

14 Ekim 2020 13:30 KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR - GÖLCÜKSPOR

14 Ekim 2020 13:30 FATSA BELEDİYESPOR - YOMRA SPOR

14 Ekim 2020 13:30 ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.

14 Ekim 2020 13:30 KOZAN SPOR FK - KAHTA 02 SPOR

14 Ekim 2020 13:30 MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - ADIYAMAN 1954 SPOR

14 Ekim 2020 13:30 İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ - PAYASSPOR

14 Ekim 2020 13:30 ALANYA KESTELSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR

14 Ekim 2020 15:00 BELEDİYE KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR

14 Ekim 2020 15:00 TEKİRDAĞSPOR - BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.

14 Ekim 2020 19:00 İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - CEYHAN SPOR

15 Ekim 2020 13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİ SPOR

15 Ekim 2020 14:30 TOKATSPOR A.Ş. - ERBAASPOR

15 Ekim 2020 19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003

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