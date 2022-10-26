Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıkladı. Galatasaray'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor’u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları programı şu şekilde:
8 KASIM SALI
13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon
14.00 Erzurumspor - Esenler Erokspor
14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor
15.00 Alanyaspor - Sakaryaspor
17.00 Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray - Ofspor
9 KASIM ÇARŞAMBA
13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
13.00 Giresunspor - Ankaraspor
13.00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor
14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK
14.00 Altınordu - Bodrumspor
14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye
14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu
14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor
14.00 Eyüpspor - Düzcespor
15.00 Samsunspor - Adanaspor
17.00 Antalyaspor - Pendikspor
19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor
10 KASIM PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
14.00 Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
14.00 Göztepe - Bucaspor
15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir FK
21.00 Kayserispor - Sivas Belediye Spor
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