Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimlerinde geri sayım başladı! Son 16'ya hangi takımlar yükseldi?

SON 16'YA HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Yapılan 5.tur maçlarının ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Tek maç eleme usulü ile oynanacak olan maçlara yükselen takımlar ise şöyle:

Fatih Karagümrük

Bandırmaspor

Hatayspor

Ankaragücü

Beşiktaş

Antalyaspor

Başakşehir

Gaziantep FK