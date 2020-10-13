Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor.

Organizasyonda bugün yapılan 3 karşılaşmanın ardından Yozgatspor 1959, Çankaya FK ve Bergama Belediyespor, 2. tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0