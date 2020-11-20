Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Kasım Salı:
Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan
Ankaraspor-Muğlaspor: Oğuzhan Çakır
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: Şevket Teker
Giresunspor-Niğde Anadolu FK: Oğuzhan Aksu
Yukatel Denizlispor-Turgutluspor: Kadir Sağlam
Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Çağdaş Altay
Adanaspor-Sakaryaspor: Erhan Kutlu
Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: Yakup Özhan
Fenerbahçe-Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka
25 Kasım Çarşamba:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu
Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: Oğuzhan Uğurlu
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Bayram Başkan
Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: Onur Özütoprak
İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu: Davut Dakul Çelik
Altınordu-Çorum FK: Alper Akarsu
Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay
Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor: Kutluhan Bilgiç
Gaziantep FK-Serik Belediyespor: Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen
Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Uşakspor: Emre Malok
26 Kasım Perşembe:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu
Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor: Hakan Ceylan
Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan
İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK: Ramazan Keleş
Göztepe-Kırklarelispor: Alper Çetin
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