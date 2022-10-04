Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Tur kura çekimi bugün yapıldı. Sonuçlar belli oldu. Futbolseverlerin merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur maçlarının ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek. Maçın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriği eşzamanlı olarak güncellenecektir.