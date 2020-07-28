Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR'da da Emre Malok görev yapacak.
TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU
Trabzonspor, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı. Bu turda Altay ile oynayan bordo-mavililer, 2-1 ve 4-1'lik skorla rakibini eledi. Son 16 turunda Denizlispor'u penaltılarla geçen Karadeniz temsilcisi çeyrek finalde de BB Erzurumspor'u 5-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, sarı-lacivertlileri 3-1 ve 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
ALANYASPOR İLK KEZ FİNALDE
Alanyaspor kupaya 4. turda İnegölspor maçı ile başladı ve rakibi 3-0 ile geçti. 5. turda Adanaspor'u 7-1 ve 5-1 gibi farklı skorlarla eleyen turuncu-yeşilliler, son 16 turunda da Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini evinde 3-1 yenen Akdeniz ekibi deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu. Çeyrek finalde de Galatasaray'ı geçen Alanyaspor, yarı finalde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya'yı da 1-0 ve 4-0 yenen Alanyasapor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıktı.
9. RANDEVU
İki takım bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor 4 kez rakibini mağlup ederken, Trabzonspor da 2 kez galip geldi. 2 karşılaşmada berabere sona erdi. Bu sezon oynanan iki karşılaşmanın biri 2-2 berabere biterken, diğerini de bordo-mavililer 1-0 kazandı.
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