Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolTürkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası'nda final zamanı! Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupayı almak için kozlarını paylaşacak

28.07.2020 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR'da da Emre Malok görev yapacak.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU

Trabzonspor, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı. Bu turda Altay ile oynayan bordo-mavililer, 2-1 ve 4-1'lik skorla rakibini eledi. Son 16 turunda Denizlispor'u penaltılarla geçen Karadeniz temsilcisi çeyrek finalde de BB Erzurumspor'u 5-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, sarı-lacivertlileri 3-1 ve 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ALANYASPOR İLK KEZ FİNALDE

Alanyaspor kupaya 4. turda İnegölspor maçı ile başladı ve rakibi 3-0 ile geçti. 5. turda Adanaspor'u 7-1 ve 5-1 gibi farklı skorlarla eleyen turuncu-yeşilliler, son 16 turunda da Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini evinde 3-1 yenen Akdeniz ekibi deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu. Çeyrek finalde de Galatasaray'ı geçen Alanyaspor, yarı finalde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya'yı da 1-0 ve 4-0 yenen Alanyasapor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıktı.

9. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor 4 kez rakibini mağlup ederken, Trabzonspor da 2 kez galip geldi. 2 karşılaşmada berabere sona erdi. Bu sezon oynanan iki karşılaşmanın biri 2-2 berabere biterken, diğerini de bordo-mavililer 1-0 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti
YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti
Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!
Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!
Ünlü iş insanıyla aşk mı yaşıyor?
Ünlü iş insanıyla aşk mı yaşıyor?
Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'
Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'
Alanya derbide 4 attı, finale çıktı!
Alanya derbide 4 attı, finale çıktı!
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak yolsuzluk davasında suçlu bulundu
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak yolsuzluk davasında suçlu bulundu
Aynı yerde farklı mevsimlerde çekildi
Aynı yerde farklı mevsimlerde çekildi
Diş hekimliği taban puanları
Diş hekimliği taban puanları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X