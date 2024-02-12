Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından netlik kazandı. Hatırlanacağı gibi son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek ve yarı final maçlarına Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı. Peki, "ZTK çeyrek final maçları ne zaman?" İşte Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih...