Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur karşılaşmalarında hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
YARIN:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay
15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar
19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu
21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz
6 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt
13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer
13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel
13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran
14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu
14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz
14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu
14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan
14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş
14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan
14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak
14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır
15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun
17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik
19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş
21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu
7 ARALIK PERŞEMBE:
13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen
15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün
17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen
21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol