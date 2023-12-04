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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı

        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur karşılaşmalarında hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:48
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        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

        YARIN:

        13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir

        13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay

        15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

        17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar

        19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu

        21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz

        6 ARALIK ÇARŞAMBA:

        13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt

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        13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer

        13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel

        13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran

        14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu

        14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz

        14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu

        14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan

        14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş

        14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan

        14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak

        14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır

        15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun

        17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik

        19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş

        21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu

        7 ARALIK PERŞEMBE:

        13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba

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        13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen

        15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün

        17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu

        19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen

        21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol

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