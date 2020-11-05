Kupaya 15 maçla devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 15 karşılaşmayla devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan ekipler 4. tura yükseldi.

Kupada 4. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, Düzcespor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle oynanamadı.

SONUÇLAR

Bodrumspor-Niğde Anadolu FK: 2-2 (7-8)

İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-2 (1-4)

Kahramanmaraşspor-Somaspor: 2-0

Sancaktepe FK-Serik Belediyespor: 4-5

Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu: 3-1

Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-3

Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Uşakspor-Şile Yıldızspor: 6-0

Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-1

Çorum FK-Eyüpspor: 3-0

GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Ankara Demirspor-Mamak FK: 2-0

Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor: 0-3

Sarıyer-Turgutluspor: 2-4

Vanspor FK-Sivas Belediyespor: 1-2