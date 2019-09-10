10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım mücadele ediyor. Maçlarını kazanan takımlar, adını bir üst tura yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
13.00 Ağrı 1970-Artvin Hopaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor (Kelkit İlçe)
14.30 Görelespor-Yomraspor (Görele 13 Şubat)
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.30 Cizrespor-Diyarbekirspor (Cizre İlçe)
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Faruk Çelik)
14.30 Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Batman Yeni Şehir)
15.00 1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri (Çankırı Atatürk)
15.00 Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ankara OSTİM)
15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Çubuk İlçe)
15.00 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Erzinspor-Kilis Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Nevşehir Gazi)
15.00 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı)
15.30 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri)
15.30 Maltepespor-Erokspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor (Şile İlçe)
15.30 Bayrampaşa-Bigaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Manisaspor-Turgutluspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor (Tavşanlı Ada)
18.30 Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)
19.00 Fethiyespor-Kızılcabölükspor (Fethiye İlçe)
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