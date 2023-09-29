Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, çekilen kura sonucunda belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 ekip olmak üzere toplam 50 takım yer aldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Isparta 32 Spor-Sincan Belediyespor
Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Adıyaman FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Weecoins Kırklarelispor-Çorluspor 1947
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor
Menemen FK-Bursa Yıldırımspor
GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlikspor
Denizlispor-Burhaniye Belediyespor
Bursaspor-Gölcükspor
Sivas Dört Eylül Futbol-23 Elazığ FK
Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor
Serik Belediyespor-Malatya Arguvanspor
Sarıyer-Karabük İdmanyurduspor
Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Şırnak İdmanyurduspor
Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi
Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor
Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969
Pazarspor-Silifke Belediyespor
Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945
Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954 FK
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor
Karşıyaka-Bigaspor
İnegölspor-(Kars 36-Dersimspor)/Doğu Beyazıtspor galibi
Uşakspor-Aliağa Futbol