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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri...

16.09.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı.

Kupada 2. tur müsabakaları, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

Toplam 58 takımın yer aldığı kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

İnegölspor-BC Group Ağrı 1970

Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi

Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor

Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor

Kırşehir FK-Kilis Belediyespor

Ankaraspor-Kepez Belediyespor

Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor

Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor

Serik Beldiyespor-1954 Kelkit Belediyespor

Şanlıurfaspor-Karşıyaka

Niğde Anadolu FK-Yomraspor

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945

Ankara Demirspor-Karaman FK

Adıyaman FK-Bartınspor

Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK

GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor

Uşakspor-Malatya Arguvanspor

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Hes İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor

Somaspor-Efeler 09 Spor FK

Bursaspor-Boyabat 1868

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

Kuşadasıspor-Bulvarspor

Menemen FK-Bigaspor

Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor

Diyarbekirspor-Kars 36

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