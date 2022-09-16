Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı.
Kupada 2. tur müsabakaları, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.
Toplam 58 takımın yer aldığı kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:
İnegölspor-BC Group Ağrı 1970
Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi
Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor
Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor
Kırşehir FK-Kilis Belediyespor
Ankaraspor-Kepez Belediyespor
Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor
Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor
Serik Beldiyespor-1954 Kelkit Belediyespor
Şanlıurfaspor-Karşıyaka
Niğde Anadolu FK-Yomraspor
Belediye Derincespor-Amasyaspor FK
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945
Ankara Demirspor-Karaman FK
Adıyaman FK-Bartınspor
Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK
GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor
Uşakspor-Malatya Arguvanspor
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Hes İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor
Somaspor-Efeler 09 Spor FK
Bursaspor-Boyabat 1868
1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Kuşadasıspor-Bulvarspor
Menemen FK-Bigaspor
Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor
Diyarbekirspor-Kars 36
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