Ziraat Türkiye Kupası'na 17 maçla devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, oynanan 17 karşılaşmayla devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar neticesinde, Weecoins Kırklarelispor, 23 Elazığ FK, Bucaspor 1928, Belediye Kütahyaspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor, Altınordu, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Kırşehir FK, Uşakspor, Esenler Erokspor, Göztepe ve Boluspor 4. tura yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK: 2-3

Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-0

Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-1

Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0

Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

Adanaspor-Orduspor 1967: 1-0

Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Çorum FK-Esenler Erokspor: (1-1) (4-5 Penaltılar)

Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Karaman FK: 3-0

Boluspor-Fethiyespor: 1-0