Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Başarısız geçirilen Trendyol Süper Lig'in ardından sezonu kupayla kapatmak isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde eşleşti. Bu kapsamda sporseverler internet üzerinden maçın nerede ve ne zaman oynanacağına dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...