Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi için geri sayım başladı. Son 16 turu karşılaşmalarının bitmesiyle sporseverler eşleşme sonucunu merak ediyor. 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekiminin nerede yapılacağı merak konusu oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin detaylar...