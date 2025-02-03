Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor ile karşı karşıya geliyor. İlk grup maçında Başakşehir ile berabere kalan sarı kırmızılılar, zayıf rakibi Boluspor karşısında hata yapmak istemiyor. Öte yandan Okan Buruk'un karşılaşmada genç yeteneklere şans vermesi beklenirken, yeni transfer Alvaro Morata'nın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Boluspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...