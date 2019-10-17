17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu.
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ekim'de oynanacak maçların programı şöyle:
29 Ekim Salı:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)
13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)
13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)
14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor (Stadı heniz açıklanmadı)
16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)
18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)
30 Ekim Çarşamba:
13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)
13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)
13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)
13.30 Payasspor-Manisa FK (Payas İlçe)
13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)
14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)
14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)
20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)
13.45 Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!