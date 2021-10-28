Bu müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran Bereket Sigorta Ümraniyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Sakaryaspor, dördüncü tura yükseldi.

Kupada 3. tur, bugün yapılacak 2 maçla tamamlanacak.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-1

Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Gençlerbirliği-Pendikspor: 3-1

Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor: 5-3

Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1