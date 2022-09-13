Oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Serhat Ardahanspor-Kars 36: 2-4

Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor: 2-2 (Penaltılar 3-5)

Bilecik 1969-Yalovaspor: 1-1 (Penaltılar 1-4)

Bigaspor-Akhisarspor: 1-0

Karabük İdmanyurdu-Bartınspor: 0-0 (Penaltılar 1-4)