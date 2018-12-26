Ziraat Bankası'nın 155. yıl dönümüne özel hazırlanan reklam filminde Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin görüntüleri ve replikleri kullanıldı. Filmde Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Münir Özkul, Erol Taş, Hülya Koçyiğit'in oynadığı karakterler orijinal filmlerden 3 boyutlu olarak kesilip, reklam filmine yerleştirildi.

Bankanın 155. yıl dönümüne özel hazırlanan reklam filmi sosyal medyada ses getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Ziraat Bankası'nın reklam filmini paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Biz büyük bir milletiz. El ele verir her şeyin üstesinden geliriz. Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız. Yılmayacak, cesur olacağız. Çok çalışıp çok üreteceğiz. Birbirimize hem güç hem umut olacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye için biz hiç vazgeçmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.