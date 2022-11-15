Ziraat Bankası tarım bankacılığı stratejisi kapsamında uygulamaya koyduğu kredilere bir yenisini eklediğini bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre, banka küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik olarak 2020 yılında uygulamaya koyduğu 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş' projesinin ardından bu kez de büyükbaş süt hayvancılığının desteklenmesi amacıyla 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş' projesini hayata geçirdi.
Proje ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, "Projemizin ilk bölümü olan küçükbaş hayvancılıkta çok iyi sonuçlar aldık. Bu kapsamda 39 il valiliğimizle iş birliği protokolü imzaladık. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin 700 üreticimize 1 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredilerle 614 bin baş koyun ya da keçinin sürüye katılmasını sağladık" dedi.
'AMAÇ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ ORTA ÖLÇEĞE ÇIKARMAK'
Büyükbaş süt hayvancılığı projesinde kooperatif ve birliklerle işbirliği yapacaklarını ifade eden Pişmaf, "Üreticilerimize işletmelerindeki büyükbaş süt hayvanı sayısını artırabilmeleri amacıyla 600 bin TL’ye kadar uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi imkanı sunuyoruz. Projenin bu ayağında ortaklarının/üyelerinin ürettiği çiğ sütün satışına aracılık eden kooperatif ve birlikle işbirliği yapacağız. Amacımız, süt üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini orta ölçeğe çıkarmak" ifadelerini kullandı.
Ferhat Pişmaf, hayvan alım bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını, üreticilerden özkaynak katkısı istenmeyeceğini, ilk 18 ay anapara ödemesiz olmak üzere 84 aya kadar taksit imkanı verileceğini, kredinin teminatının krediyle alınan hayvanların rehni ve kefaletle sağlanacağını, geri ödemelerin ise süt bedellerinin belirli kısmından kesinti yapılarak gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.
Ziraat Bankası, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var (Büyükbaş Süt Hayvancılığı) Projesi kapsamında ilk işbirliği protokolünü ise Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) ile imzaladı.
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