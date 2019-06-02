02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ına hizmet veren Ziraat Bankası, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödendiği 31 Mayıs Cuma gününde tarihinde gerçekleşen en yüksek işlem adedine ulaştığını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre Ziraat Bankası 31 Mayıs'ta 5.2 milyon emekliye 5 milyar TL’den fazla ödeme yaptı.
EN YÜKSEK İŞLEM ADEDİ
Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş,"Emekli ikramiyelerinin ödendiği 31 Mayıs Cuma günü, bankamız tarihinde gerçekleşen en yüksek işlem adedine ulaşılmıştır. Normal bir iş gününün yaklaşık üç katı sayıda işlem gerçekleştirilmiştir" dedi.
Bu yıl önceki ikramiyelerden farklı olarak tüm emekli gruplarının hesaplarına aynı zamanda ikramiyelerinin yatırıldığını belirten Kırbaş "Bayramdan önceki hafta sonunda ikramiyelerini çekip alışverişte kullanmak noktasında emeklilerimizin Cuma günü yoğun talepleri oldu. Tüm ödeme kanallarının efektif kullanımı, çalışma arkadaşlarımızın ekstra özverileri ile yoğunlukların müşteri memnuniyetinden ödün vermeden yönetiminin planlaması ve emekliliklerimize tüm kanallarımızdan yaptığımız bilgilendirmeler ile başarılı bir çalışma sürdürüldü" dedi.
1.2 MİLYON İŞLEM ŞUBEDEN YAPILDI
Emeklilerin muhtemel şube yoğunluğundan etkilenmemeleri için özel işgücü planlamasını oluşturduklarını belirten Kırbaş, ikramiye ödeme sürecinde 1741 şubenin yaklaşık yarısında sabah saat 08:00’den itibaren faaliyete başladıklarını aktardı. Emekli ikramiyeleri ödeme takvimi ve erken açılacak şubeler hakkında internet, sosyal medya ve SMS gibi kanallar üzerinden müşterileri bilgilendirdiklerini ifade eden Kırbaş şöyle konuştu: " İkramiye ödemelerinin gerçekleştiği 31 Mayıs Cuma günü tüm kanallardan yaklaşık 6,4 milyon müşteri işlemi gerçekleştirilirken bunun 1,2 milyon adedini Şube kanalını tercih eden müşteri işlemleri oluşturdu.”
Müşterilerin ağırlıkla kullandıkları bir diğer kanalın ATM’ler olduğunu belirten Kırbaş, ATM’lerden yaklaşık 3 milyon işlem gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
ŞUBELER 3, 7 VE 10 HAZİRAN'DA DA ERKEN AÇILACAK
Kırbaş "Şubelerin erken açılması uygulamasına 3 Haziran Pazartesi günü ve Ramazan Bayramı sonrasında 7 Haziran Cuma ve 10 Haziran Pazartesi tarihlerinde de devam edeceğiz." dedi.
31 Mayıs Cuma günü hesaplarına destekleme ödemesi yatan çiftçiler için 1 Haziran Cumartesi günü 32 şubeyle hizmet verdiklerini vurguladı.
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