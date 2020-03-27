27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suiçmez, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde en önemli ihtiyaçların su ve gıda olduğunu söyledi.
Salgının tarımsal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkileme potansiyeli bulunduğunu belirten Suiçmez, bunun önüne geçmek için bazı kararların alınmasının önem taşıdığını dile getirdi.
Suiçmez, 65 yaş üstünde çok sayıda çiftçi bulunduğunu ve Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen evden çıkış kısıtlamasının ekim dikim zamanı onları çok etkilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"65 yaş üstüne sokağa çıkış kısıtlaması olması nedeniyle çiftçilerimiz üretim alanından uzaklaşıyor. Kural gereği güvenlik görevlileri gelip 'Şu an evden çıkmayın, tarlaya gidemezsiniz.' diyorlar. Oysa bir aylık ekim dikim sezonu var. Çiftçi bunu kaçırırsa bir yıllık ürününü ekememiş olacak. Sebzede ekim zamanı. Dolayısıyla çiftçilerimizin belirli şartlar altında bile olsa tarlasına gidebilmesi lazım. Çiftçilerimize 'Üretim İzin Belgesi' verilerek, sadece tarlasında çalışmasına olanak sağlanabilir. Bu belgeyi yetkililerden talep ediyoruz. Şehirler arası değil, eviyle tarlası arasında gidip gelmesine olanak sağlayan bir izin verilmesini istiyoruz."
"FİDELERİN TOPRAKLA BULUŞMASI GEREKİYOR"
Çiftçilerin bu süreçte girdiye ulaşma sorunu yaşadıklarına dikkati çeken Suiçmez, zirai ilaç ve gübre gibi girdilerin sağlanmasında sıkıntıların giderilmesi gerektiğini bildirdi.
Suiçmez, bu tip süreçlerde gıda arzının önem taşıdığına işaret ederek, gıdada yaşanabilecek azalmanın fiyatların yükselmesine neden olacağını vurguladı.
Gıda arzının azalması durumunda ithalatın gündeme geleceğini hatırlatan Suiçmez, şunları kaydetti:
"Ülkemizde yeterli miktarda fide var ama toprakla buluşamıyor. Sebze üretimimizin gecikmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor. Üretimimiz için şu anda fidelerin toprakla buluşması gerekiyor. Bu nedenle kolaylaştırıcı kararların alınmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği, salgın sürecinde çiftçilere ek destekleri gündemine aldı. Türkiye'de de bu tür desteklerin verilmesi ve tarımsal desteklerin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olmaması gerekiyor."
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