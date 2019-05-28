Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 milyon lira fonlama temin etti.





Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük "Ziraat Katılım olarak bugün 39. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 7.7 milyar lira olmuştur. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 400 milyon lira kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir" dedi.



Ziraat Katılım bu yıl sekiz farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 2.9 milyar lira fonlama sağladı.