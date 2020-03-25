Ziraat Katılım 12 milyar TL tavanla kira sertifikası ihraç edecek - Haberler

Reuters

Ziraat Katılım Bankası yurtiçinde 12 milyar lira ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde satılmak üzere kira sertifikası ihraç kararı aldı.

KAP'ta yer alan açıklamada, ihracın 2020 ve 2021 yıllarında tertipler halinde planlandığı belirtildi. Açıklamaya göre ihraç kararı bankanın kaynak çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması, uygun maliyetli fonlama temin edilmesi ve katılım fonu dışı kaynakların pasifteki payının artırılması stratejisi çerçevesinde alındı.