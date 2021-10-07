Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankart ile Kupa Voley sahibi Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Spor Toto 26-24 alarak 1-0 öne geçti.
Ziraat Bankkart, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci sette 25-21'lik skorla eşitliği yakaladı: 1-1
Hücumda Ter Maat ve Atanasov ile etkili olan Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-22 önde bitirdi: 2-1
Dördüncü sette daha üstün bir oyun ortaya koyan Spor Toto 25-22'lik skorla final setine moralli girdi: 2-2
Final setinde etkili oyunuyla rakibine karşı tekrar üstünlük kuran Ziraat Bankkart maçı 15-12 önde bitirerek salondan 3-2 galip ayrıldı.
Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26, Spor Toto'da ise Sharifi 23 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.
Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanan final maçında her iki takım seyircisi de müsabakaya alındı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakır
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat ( Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)
Spor Toto: Burak Güngör, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Sharifi, Mert Matic, Shoji (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Çağatay Durmaz)
Setler: 24-26, 25-22, 25-21, 22-25, 15-12
Süre: 156 dakika (35, 32, 33, 33, 23)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!