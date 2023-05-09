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Ziraat Bankkart final serisinde 2-1 öne geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda şampiyonun belirleneceği final etabının 3'üncü maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yendi.

Giriş: 09.05.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Bankkart final serisinde 2-1 öne geçti
AA

Ziraat Bankkart, sonuçla 1-0 geriye düştüğü final serisinde 2-1 öne geçmeyi başardı.

Final serisinin 4'üncü karşılaşması, 12 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno, Yunus Emre Tayaz)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Juantorena, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın, Tuinstra)

Setler: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25

Süre: 118 dakika (22, 32, 36, 28)

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