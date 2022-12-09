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Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigortayı konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12. haftasında Ziraat Bankkart, başkentte yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Giriş: 09.12.2022 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigortayı konuk edecek

TVF Başkent Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi hakemler İsmail Yıldırım ile Ayşin Koşar yönetecek.

Kırmızı-beyazlı başkent ekibinin tecrübeli kaptanı Arslan Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada karşılaşmaya ilişkin "Haftanın maçı..." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe için çok önemli bir maç. İlk 4'e girmeleri için kazanmaları gerekiyor." diyen Ekşi, "Bizim için de liderliği koruma adına çıkacağımız bir karşılaşma olacak. Ziraat Bankkart taraftarlarını salona bekliyoruz. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz oluruz ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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