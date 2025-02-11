Ziraat Bankkart avantaj peşinde
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Sloven kulübü ACH Volley'e konuk olacak.
CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankkart, yarın Sloven kulübü ACH Volley'e konuk olacak.
Play-off turundan son 8 takım arasına giren başkent ekibi, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. sırayı alan ACH Volley ile karşılaşacak.
Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda yarı finale yükselen takım, Ankara'da 25 Şubat'ta yapılacak rövanş karşılaşmasının ardından netleşecek.