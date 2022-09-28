Voleybolda geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu Arkas Spor, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-19, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyon oldu.

Ziraat Bankkart böylece kupayı toplamda 3. kez müzesine götürdü.

Arkas Spor ise 6. finalinde de kupaya uzanamadı.