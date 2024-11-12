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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart: 3 - VaLePa: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart: 3 - VaLePa: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk olduğu Fin kulübü VaLePa'yı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 21:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:56
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        Ziraat Bankkart, evinde avantajı aldı!
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        CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Fin ekibi VaLePa'yı 3-1 mağlup etti.

        Ziraat Bankkart, Sastamala kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-11, 22-25 ve 25-15'lik setlerle kazandı.

        Tur atlayan taraf, 20 Kasım'da Ankara'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

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