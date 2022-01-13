Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Bennie Tuinstra)

Dinamo Kiev: Podlesnykh, Pankov, Bogdan, Belegortsev, Sokolov, Likhosherstov (Kerminen, Sventitskis, Semyshev)

Setler: 12-25, 20-25, 22-25

Süre: 70 dakika (21, 26, 23)