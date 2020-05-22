Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı. Söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını Bankaya 36 ay vadeli olarak ödeyebilecekler. Böylece, bir yandan üreticilerin birikmiş borçlarını daha makul bir sürede ödemelerine imkan verilecek, bir yandan da tarımsal üretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlanacak.
Krediden yararlanabilmek için üreticilerin kendi adına elektrik ve su aboneliğinin bulunması ve tarımsal üretim faaliyetinin devam etmesi gerekiyor.
Bu şartları taşıyan üreticiler, aboneliklerinin bulunduğu kurumdan/şirketten borç kapama tutarını gösteren bir yazı ile çalıştıkları Ziraat Bankası Şubesi’ne müracaat edebilecekler. Banka gerekli çalışmaları yaparak kredi limitini belirleyecek. Kredi üreticiye ödenmeyecek, doğrudan ilgili kurumun/şirketin hesabına aktarılarak birikmiş borçların kapanması sağlanacak.
Bankadan yapılan açıklamada, "Bu kredi ürünü ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha ön plana çıktığı pandemi sürecinde, ülkemizdeki tarımsal üretimin belirtilen gerekçelerle aksamaması ve üreticilerin birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarının makul bir süreye yayılarak ödenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır." denildi.
HEDEF TARIMSAL ÜRETİMİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ
Kredi hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Çiftçilerimize güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak; buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler. Kredinin faiz oranı vade boyunca sabit olacak. Üreticimiz krediyi çekerken ne kadar geri ödeme yapacağını da bilecek. Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek. Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle “elektriğim, suyum kesilir mi?” endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu vesile ile tüm üreticilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!