17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Bankası VakıfBank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Enflasyona Endeksli konut kredisi nasıl alınır? Soruları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ziraat Bankası enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi uygulaması başlattığını duyurdu. VakıfBank ise, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi sunmaya başladığını duyurdu.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?
VakıfBank Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, ürün kapsamında iki farklı faiz uygulamasından yararlanabiliyor. Kredi paketinin ilk alternatifinde, önce sabit sonrasında değişken faiz oranı uygulanırken; ikinci alternatifinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına Bankanın sözleşmede belirlenen marj oranını eklemesiyle belirlenecek olan ‘değişken faiz oranıyla’ kredi kullanılabilecek. Ayrıca geri ödeme döneminde güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek.
Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek. Güncelleme için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından referans kabul edilip ilam edilen TÜFE yıllık yüzde değişim oranı baz alınacak.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, VakıfBank’ın satışa sunduğu konut, arsa, işyeri niteliğinde olan taşınmazlar için %1.30 faiz oranı ve 120 aya varan vadelerle, Satış fiyatında %20’ye varan indirimlerle kredi kullanım imkanı bulacak.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAZİ ORANI
Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut kredisi faiz oranı: 1-120 aya kadar vadede TÜFE +0,19 aylık marj oranı olarak belirlendi.
Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak ve kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık),enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek.
ENFLASYONA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Sabit faizli krediye dönüş yapılabilecek, Tüketiciyi koruyan tavan olacak, Otomatik güncellenecek, Erken kapatmak isteyenler için ideal
Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi kullanan müşteriler, geri ödeme döneminde diledikleri zaman o dönemki sabit faizli konut kredisine geçiş yapabilecek.
Uygulanacak faiz oranı, sözleşmede belirtilen azami faiz oranını aşmayacak ve tüketiciyi koruyan bir tavan faiz uygulaması olacak.
Müşteri tarafından seçilen periyoda göre faiz oranları otomatik olarak güncellenecek ve yeni ödeme planı, değişiklik gerçekleşmeden e-posta ile bildirilecek.
Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için "erken ödeme tazminatı" alınmayacak.
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