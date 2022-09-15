Emekli promosyon maaşları gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı. Tüm bu gelişmelerin ardından, Ziraat Bankası promosyon bedeli emekliler tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon maaş taşıma nasıl yapılır? İşte detaylar...