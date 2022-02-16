Ziraat Bankası'ndan sermaye artırımı

Ziraat Bankası sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Bankanın son yayımladığı Finansal Raporda "Ana Ortaklık Banka sermayesinin; tamamı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere 21.800.000 TL artırılarak 34.900.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artışına ilişkin süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Daha önce 9 Şubat tarihinde diğer kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank 13.4 milyar liralık sermaye artırımlarına gideceklerini açıklamıştı.