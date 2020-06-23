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Ziraat Bankası, büyükbaş dişi hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde İl Birlikleri ile iş ortaklıkları kurdu.

Banka, geliştirdiği model ile ülkemizde özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen ve buzağı ölümlerinde etken olan besleme ve bakım sorunu ileişletmelerin nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi sorununaçözüm sağlamayı amaçlıyor. Bu model ile ayrıcaküçük ölçekli işletmelerin muhtelif nedenlerle bakamayacakları dişi hayvanlarını gerçek değerinden satılabilmesine ve bu hayvanların süt hayvancılığı yapan işletmelerde üretime devam etmelerine imkan sağlanması hedefleniyor. Uygulama kapsamında Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde Damızlık Birlikleri ile ortaklıklar kuruldu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre bu ortaklıklar üreticilerin kapasite fazlası veya bakamayacaklarını düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili olarak üç alternatif sunacaklar:

DEĞERİNDE PEŞİN FİYATINA SAT

Üretici bakamayacağı ya da nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla satmak istediği dişi buzağı, dana ya da düvesini gerçek değerinden bu ortaklıklara satıp parasını peşin olarak alabilecek.

KÜÇÜK HAYVANLA PEŞİNAT ÖDE YETİŞKİN HAYVAN AL

Üretici dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara gerçek değeri ile peşinat olarak verip, doğuma hazır gebe düve ya da inek alabilecek. Aradaki fark için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği ile Ziraat Bankası’ndan kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.

Bu iki alternatifte üreticilerden alınan hayvanlar uygun koşullarda beslenip, bakımı yapılacak ve gebe düve ihtiyacı olan üreticilere satılacak. Böylece dişi hayvanlar gerçek yetiştirilme amaçlarına uygun olarak süt üretimi için kullanılacak ve doğuracakları yavrular da sürüye katılmış olacak.

EMANET BIRAK YETİŞTİĞİNDE AL

Üretici bakımını yapamayacağı ama elden çıkarmak istemediği dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara teslim edecek. Bu hayvanlar, doğum yapıncaya kadar ortaklıklara ait işletmelerde bakılacak. Doğum yaptıktan sonra yavrusuyla üreticiye geri verilecek. Üreticiler yetiştirme dönemindeki bakım masraflarını ödemek için de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği ile Ziraat Bankası’ndan kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ

Ziraat Bankası ile Damızlık Birliklerinin kurduğu ortaklıklarda bakılacak hayvanların kaba yem ihtiyacı da sözleşmeli üretim modeliyle üretiliyor. Yonca ve silajlık mısır üretimi konusunda sözleşme imzalanan üreticilere ürün bedelinin belirli bir kısmı avans olarak veriliyor, kalan kısmı ise ürünün teslim tarihinde ödeniyor. Bu uygulama ile üreticiler pazar sorunu yaşamadan planlı şekilde üretim yapıyorlar ve ürünlerini gerçek değeriyle satarak bedelini ürünü teslim ettiklerinde peşin olarak tahsil ediyorlar. Böylece hem ortaklıklar daha uygun maliyetle yem tedarik ediyor hem de yem üreten çiftçiler kazanıyor.

Üreticilerin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için istikrarlı bir fiyat yapısı kurulması amacıyla bu işbirliğinin yapıldığını ifade eden TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, “Yetiştiricilerimizin sağlıklı ve kaliteli düve alırken, kaliteli kaba yeme ekonomik olarak ulaşmaya çalışırken ya da yetiştirdiği buzağı ve düvelerini piyasa koşullarının altında satmak zorunda kaldıklarında yaşamakta oldukları sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. İl Birliklerimiz son yıllarda damızlık düve işletmesi yatırımlarına hız vererek ve kurdukları makine parkları ile yem bitkisi yetiştiriciliğine destek olarak sahada bu açığı bir nebze de olsa kapatmaya çalışıyordu. Şimdi Ziraat Bankası’nın verdiği destek ve güçle orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecek duruma gelindi. Kaliteli üretim odaklı planlama yaparak yılmadan ve yorulmadan yerli ve milli üretim hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Üreticilerimizin kullandıkları tarım kredilerine sağladıkları sübvansiyonlarla güçlü şekilde destek veren Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve bu modelin hayata geçirilmesi için verdikleri destek nedeniyle Sayın Ziraat Bankası Genel Müdürümüze ve diğer yöneticilerine teşekkür ediyor, işbirliğimizin ülkemiz hayvancılık sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

HAYVAN İTHALATINA GEREK KALMAYACAK

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Üçüncü Tarım ve Orman Şurası kapanış toplantısında Ziraat Bankası’nın çiftçilerimizle çok daha geniş kapsamlı iş birlikleri geliştireceğini ve alışılmışın dışında destekler sağlayacağını ifade etmiş, belki de sizlerle ortak olacak” demişti.Sayın Cumhurbaşkanımızın ipuçlarını verdiği yeni iş modellerimizden bir tanesini daha hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu uygulama ile amacımız yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde tutulmasını sağlamaktır. Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün açıkladığımız model kapsamında üretim fonksiyonunu Damızlık Birlikleri ve çiftçilerimiz yerine getiriyor. Biz de bu yapının finansal ve idari yönetimini sağlıyoruz” dedi.

Pişmaf, “Bu modelle Banka, üretici örgütü ve üreticilerin içinde bulunduğu bir eko sistem oluşturmayı ve ortaya çıkan kârı bu eko sistemdeki herkesle paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu konuda özel sektörle de işbirliğine açık olduğumuzu ifade ediyor, Damızlık Birlikleri ile kurduğumuz bu ortaklıkların çiftçilerimize, tarım sektörüne ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.